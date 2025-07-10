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Из-за атаки россиян в Киеве погибли молодая сотрудница полиции и 68-летняя женщина

10 июля 2025, 10:14

Из-за атаки россиян в Киеве погибли молодая сотрудница полиции и 68-летняя женщина

Две женщины погибли в Киеве в результате российской воздушной атаки. Фото: Нацполиция Две женщины погибли в Киеве в результате российской воздушной атаки. Фото: Нацполиция

В результате российской воздушной атаки 10 июля в Киеве погибли две женщины. Об этом со ссылкой на полицейских сообщили «Новини. LIVE».

Отмечается что погибли 22-летняя сотрудница управления полиции в метрополитене и 68-летняя женщина.

«Они погибли из-за вражеских обломков, попавших в общежитие в Подольском районе», — говорится в сообщении. 

Киев стал основной целью ночной атаки россиян. Об этом свидетельствует опубликованная карта пролета ракет и БПЛА.

По предварительным данным, для этой атаки было применено от 400 до 500 БпЛА разного типа, а также около 15 баллистических и крылатых ракет. 

Ранее сообщалось, что ночью 10 июля российские военные атаковали Киев десятками «шахедов» и запускали в сторону столицы баллистические ракеты, что повлекло многочисленные повреждения зданий и помещений мирных жителей. Известно по меньшей мере о 16 пострадавших и двух погибших из-за российской ночной атак.

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