Армия РФ дважды атаковала Покровскую громаду: есть жертвы и пострадавшие

Оккупационные войска РФ за прошедшие сутки, 9 июля, в очередной раз ударили по Покровской громаде Донецкой области. В результате атак повреждены машины, жилые дома, а также есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.
Россияне дважды ударили по громаде:
Около 10:00 захватчики попали FPV-дроном в две легковые машины в Родинском. В результате обстрела погибли 5 человек: 1 женщина, 2 мужчины, пол двух погибших не установлен. Анкетные данные погибших устанавливаются. Уничтожено два автомобиля.
В 12:30 со стороны российских оккупационных войск состоялся обстрел южной части Покровска. В результате атаки женщина 1971 года рождения получила осколочные ранения туловища, передней брюшной стенки, конечностей с ампутацией левой руки. Информация о повреждениях не поступала.
Кроме того, 7 июля произошел обстрел микрорайона «Солнечный» в Покровске, в результате которого ранена женщина 1992 года рождения. Информация о повреждениях не поступала.
Ранее мы писали, что за 9 июля россияне убили девять жителей Донецкой области.
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