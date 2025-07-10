«Давление без перерыва»: в DeepState рассказали о продвижении российской армии на Лиманском направлении

Ситуация вблизи села Зеленая Долина на Донетчине. Фото: карта DeepState

Российские войска продвинулись вблизи села Зеленая Долина в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



На Лиманском направлении оккупанты не прекращают оказывать давление от села Грековка на Луганщине до села Торское на Донетчине, выискивая слабые места в обороне ВСУ. Армия РФ всеми силами старается оттеснять украинских бойцов с занимаемых позиций. Применяет для этого, как на многих других участках, большое количество пехоты.



Продвижение россиян вблизи Зеленой Долины произошло не внезапно и сразу, а в процессе постоянного давления и потерь от этого. Войска России атакуют по полям и посадкам, будучи готовым потратить на преодоление короткого расстояния даже полдня. Захватчики активно работают FPV-дронами по позициям и перемещениям к ним, а также наиболее сосредоточены на логистике, что очень усложняет держание обороны.



«Однако бойцы Сил обороны Украины пытаются сдерживать врага, прилагать максимальные усилия и даже пользуются любой возможностью улучшить тактическое положение, отвоевывая позиции при случае. Направление тяжелое и стало «горячим» уже давно. Сейчас пытаются погасить этот «пожар» и исчерпать имеющийся ресурс у врага, который пока оказывает давление без перерыва», – рассказали в DeepState.

Напомним, что 9 июля аналитики DeepState заявили о продвижении российской армии возле сел Колодези, Зеленая Долина и Среднее на Лиманском направлении.