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ССО ВСУ уничтожили редкую систему минирования «Земледелие»

10 июля 2025, 13:23

ССО ВСУ уничтожили редкую систему минирования «Земледелие»

Система дистанционного минирования «Земледелие» после удара дрона. Система дистанционного минирования «Земледелие» после удара дрона.

Операторы 8-го полка Сил специальных операций ВСУ уничтожили редкую российскую инженерную систему дистанционного минирования «Земледелие». Видео опубликовано Командованием ССО Украины.



Во время проведения специальной разведки на одном из направлений, бойцы обнаружили систему минирования и после быстрой подготовки поразили её ударными дронами.

«Земледелие» предназначена для оперативного создания минных полей на расстоянии от 5 до 15 км. Она запускает реактивные снаряды, которые устанавливают мины в заданной зоне.

Система способна формировать минные поля любой сложности, в том числе с проходами для своих войск.

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