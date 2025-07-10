Доброполье: Момент пролета российского беспилотника «Молния» попал на видео

В небе над Добропольем замечен российский беспилотник «Молния»

Постоянные российские атаки на город Доброполье Донецкой области с применением FPV-дронов продолжались почти сутки. По сообщению местных телеграм-каналов, ночью и утром 10 июля в городе прогремело не менее 20 взрывов.

Телеграм-канал «Доброполье Инфо» опубликовал видео пролета российского беспилотника «Молния» над почтовым отделением.

Канал сообщает, что по данным на 14:25 10 июля, в городе время от времени продолжают греметь взрывы.

Сегодня утром начальник областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в результате вчерашних атак по Доброполью ранены 5 человек.