Российские оккупанты сбросили авиабомбу на Константиновку: есть пострадавший

Российская армия в четверг, 10 июля, атаковала Константиновку Донецкой области. Один человек пострадал. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
По его словам, российские захватчики обстреляли прифронтовой город в 04:30 с помощью авиационной бомбы ФАБ-250 с модулем УМПК.
Анкетные данные пострадавшего неизвестны.
Горбунов в очередной раз призвал гражданских эвакуироваться.
Ранее мы писали, что оккупанты утром, 10 июля, атаковали Веролюбовский старостинский округ Константиновской громады Донецкой области. В результате удара погиб мужчина.
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