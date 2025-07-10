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Российские оккупанты сбросили авиабомбу на Константиновку: есть пострадавший

10 июля 2025, 14:56

Российские оккупанты сбросили авиабомбу на Константиновку: есть пострадавший

Российская армия в четверг, 10 июля, атаковала Константиновку Донецкой области. Один человек пострадал. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

По его словам, российские захватчики обстреляли прифронтовой город в 04:30 с помощью авиационной бомбы ФАБ-250 с модулем УМПК.

Анкетные данные пострадавшего неизвестны.

Горбунов в очередной раз призвал гражданских эвакуироваться.

Ранее мы писали, что оккупанты утром, 10 июля, атаковали Веролюбовский старостинский округ Константиновской громады Донецкой области. В результате удара погиб мужчина

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