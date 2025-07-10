В Черновцы залетели «Шахеды», прозвучали взрывы

В Черновицкой области зафиксированы взрывы после пролёта российских «Шахедов». Фото: ИИ

В Черновцах днём 10 июля прогремели взрывы. Как сообщили Воздушные силы ВСУ, в 15:32 была зафиксирована угроза применения ударных БПЛА в районе Черновицкой области.



Позже поступила информация о приближении «Шахедов» с территории Ивано-Франковской области. Кроме Черновицкой, воздушная тревога также была объявлена во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Местные жители публиковали видео и аудио сработавшей ПВО. Согласно карте воздушных тревог, в Черновицкой области тревога длилась с 14:34 до 15:50 — 1 час 16 минут.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 10 июля массировано атаковали территорию Украину, использовав 397 БПЛА и 18 ракет разных типов.