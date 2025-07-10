Дроны над Домодедово: жители сообщили о падении беспилотника

Жители подмосковного Домодедово 10 июля сообщили о падении беспилотника, который, по их словам, был сбит около 16:20. Инцидент произошел на фоне усиленной активности дронов в небе над столичным регионом.
По данным росСМИ, в течение дня над Москвой было уничтожено не менее трех беспилотных летательных аппаратов.
Атака дронов затронула не только столицу, но и другие регионы страны. В период с 15:00 до 16:30 по московскому времени российскими средствами ПВО было перехвачено 25 БПЛА.
Наибольшее количество беспилотников — 14 — было сбито в Брянской области. Еще 8 дронов уничтожены над Белгородской областью. Остальные были нейтрализованы в разных точках, включая акваторию Черного моря, а также над Крымом, Пензенской и Курской областями.
Напомним, украинские войска нанесли тройной удар по зданиям ФСБ на оккупированной Луганщине: объекты уничтожены.