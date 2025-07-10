Перед судом предстанет женщина по делу о сбыте контрафактного алкоголя в Славянске

Прокуратура Донецкой области направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы Славянска, которая, по данным следствия, организовала канал производства и сбыта контрафактного алкоголя.
Как установлено, в марте 2025 года женщина оборудовала в одном из гаражных кооперативов Славянска подпольный цех, где незаконно производились, хранились и распространялись алкогольные напитки.
Согласно результатам судебной экспертизы, изъятая продукция не соответствует государственным стандартам качества, установленным для ликеро-водочной продукции.
«Прокурорами Донецкой областной прокуратуры завершено досудебное расследование в отношении жительницы Славянска по факту незаконного изготовления, хранения, перевозки и сбыта подакцизных товаров (статья 204 УК Украины)», — сообщается на официальном сайте прокуратуры.