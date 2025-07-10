Доброполье осталось без водоснабжения — повреждена ЛЭП

Добропольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства КП «Вода Донбасса» сообщает, что в результате боевых действий повреждена линия электропередач 35 кВ, в связи с чем без электроснабжения осталась водонасосная станция «Золотой колодец».

Подача воды в город Доброполье временно прекращена. Восстановление водоснабжения возможно только после подачи электроэнергии и стабилизации технологических процессов.



Тем временем, в местных пабликах жителей призывают воздержаться от передвижения по трассе «Доброполье—Краматорск». По сообщениям очевидцев, вдоль дороги зафиксировано множество сожженных автомобилей, а близлежащие села подвергаются атакам беспилотников. Это осложняет подвоз воды.



Так в настоящее время выглядит трасса «Доброполье—Краматорск»

Напомним, постоянные российские атаки на город Доброполье Донецкой области с применением FPV-дронов продолжаются сутками.