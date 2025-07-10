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ФСБ сообщила о задержании «шпиона» в пользу Украины

10 июля 2025, 19:06

ФСБ сообщила о задержании «шпиона» в пользу Украины

ФСБ сообщила о задержании «шпиона» в пользу Украины

Федеральная служба безопасности России заявила о предотвращении теракта в оккупированном Крыму, к которому, по версии российских спецслужб, был причастен житель Ялты. Об этом сообщили ряд росСМИ.

Согласно информации ФСБ, мужчина якобы действовал по указанию представителя Сил специальных операций ВСУ. Как утверждается, задержанный планировал использовать FPV-дрон с самодельным взрывным устройством для атаки на место скопления российских силовиков во время праздничных мероприятий.

По данным ФСБ, в ходе обыска у него изъяли два взрывных устройства общим весом около одного килограмма, два детонатора, части дрона и пульт управления. Также, по информации ведомства, мужчина якобы публиковал в соцсетях призывы к насилию в отношении российских военных и передавал сведения о последствиях ударов по территории России.

Против подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном хранении взрывных устройств и подготовке теракта. Киевский районный суд Симферополя постановил заключить его под стражу.

В ФСБ подчеркивают, что инцидент произошел накануне Дня России, а к организации теракта, по заявлению ведомства, якобы причастны украинские спецслужбы.

Напомним, в Санкт-Петербурге задержана 23-летняя жительница России, которую подозревают в попытке заложить самодельное взрывное устройство под автомобиль сотрудника оборонного предприятия.

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