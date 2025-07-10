Глава МВД отметил нацгвардейцев и полицейских за мужество на передовой в Донецкой области

Во время рабочей поездки в Донецкую область министр внутренних дел Украины Игорь Клименко наградил бойцов Национальной гвардии и полиции, которые плечом к плечу выполняют боевые задачи на передовой.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.

«Там, где находятся наши подразделения, там есть стойкость. Там есть уверенность в выполнении всех поставленных задач», — подчеркнул министр в ходе церемонии награждения.

В МВД поблагодарили всех, кто продолжает героически нести службу и мужественно защищать рубежи Украины, ежедневно рискуя жизнью ради безопасности граждан, говорится в сообщении.

Церемония награждения военных в Донецкой области. ФОТО МВД Украины

Напомним, украинские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.