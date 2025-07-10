Губарев о войне: «мясорубка» без смысла и миллион жертв

Бывший лидер группировки «ДНР» Павел Губарев, один из ключевых пророссийских фигур в начале войны на Донбассе, в своих недавних высказываниях признал масштабные человеческие потери за годы войны.

По его словам, за 3,5 года боевых действий общее число погибших, пропавших без вести и раненых превысило миллион человек. Он отметил, что российские федеральные телеканалы не сообщают о таких цифрах.

Губарев также выразил разочарование затяжным конфликтом, назвав войну «мясорубкой» без ощутимых результатов, где ежедневно гибнут тысячи людей. По его утверждению, потери российской стороны в три раза превышают утраты Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее экс-глава группировки «ДНР» призывал военных к мятежу в случае заморозки войны. Также рассказывал, как его мать пряталась от российских обстрелов во время оккупации Северскодонецка