Штрафы и запрет на выезд: что грозит владельцам машин без российских номеров на оккупированной территории

После оккупации части Донецкой области Россией в 2014 году и последующего захвата новых территорий в 2022 году оккупационные власти начали процесс интеграции этих регионов в правовое поле России.
Один из этапов интеграции — перерегистрация транспортных средств с украинских и так называемых «паспортов Л-ДНР» на российские регистрационные знаки.
Российские власти утверждают, что:
Кроме того, использование украинских номеров в оккупированных районах может рассматриваться как административное нарушение по российским правилам.
Оккупанты установили переходный период:
На практике сроки замены периодически продлеваются, но при этом усиливаются проверки и давление на владельцев.
В некоторых городах Донецкой области сотрудники ГИБДД России и так называемой «госавтоинспекции ДНР» требуют, чтобы автовладельцы успели пройти регистрацию как можно быстрее, угрожая штрафами и невозможностью застраховать авто.
Чтобы переоформить автомобиль, нужно подготовить пакет документов (в том числе российский ОСАГО), оплатить 2000 рублей «госпошлины» (около 1 тысячи гривен). Затем проходят техосмотр и сдают старые номера и получить российские.
В некоторых случаях (например, если у автомобиля украинские документы) может потребоваться экспертиза для подтверждения подлинности VIN-номера.
Украина считает все действия по «регистрации» авто у оккупационных властей юридически ничтожными.