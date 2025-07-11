Штрафы и запрет на выезд: что грозит владельцам машин без российских номеров на оккупированной территории

После оккупации части Донецкой области Россией в 2014 году и последующего захвата новых территорий в 2022 году оккупационные власти начали процесс интеграции этих регионов в правовое поле России.

Один из этапов интеграции — перерегистрация транспортных средств с украинских и так называемых «паспортов Л-ДНР» на российские регистрационные знаки.

Штрафы и правила

Российские власти утверждают, что:

старые номера и свидетельства о регистрации утрачивают юридическую силу на территории, которую они считают «новыми регионами России»;

замена номеров — обязательная мера для учета транспорта и идентификации владельцев.

Кроме того, использование украинских номеров в оккупированных районах может рассматриваться как административное нарушение по российским правилам.

Оккупанты установили переходный период:

Для жителей захваченных территорий Донецкой и Луганской областей (тех, кто оформлял транспорт по «паспортам Л-ДНР») — до конца 2025 года.

Для автомобилей с украинскими документами и номерами — сроки несколько короче, а требования жестче. Уже с 2023 года в некоторых оккупированных районах водителей начали штрафовать.

На практике сроки замены периодически продлеваются, но при этом усиливаются проверки и давление на владельцев.

В некоторых городах Донецкой области сотрудники ГИБДД России и так называемой «госавтоинспекции ДНР» требуют, чтобы автовладельцы успели пройти регистрацию как можно быстрее, угрожая штрафами и невозможностью застраховать авто.

Чтобы переоформить автомобиль, нужно подготовить пакет документов (в том числе российский ОСАГО), оплатить 2000 рублей «госпошлины» (около 1 тысячи гривен). Затем проходят техосмотр и сдают старые номера и получить российские.

В некоторых случаях (например, если у автомобиля украинские документы) может потребоваться экспертиза для подтверждения подлинности VIN-номера.

Если владелец не заменил номера и не зарегистрировал авто

ему может быть выписан штраф (от 500 до 800 рублей (250-400 рублей) за управление незарегистрированным транспортным средством);

при повторном нарушении — штраф до 5 тысяч рублей (2,5 тысячи гривен) или административный арест;

автомобиль могут задержать и отправить на штрафплощадку (хранение авто обойдется минимум в 3,5 тыс. рублей или 1,8 тыс. гривен);

невозможно оформить страховку;

запрет на пересечение границ, в том числе с Россией.

Украина считает все действия по «регистрации» авто у оккупационных властей юридически ничтожными.