Трамп анонсировал «важное заявление по России» 14 июля и сказал, что разочарован в ней

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Президент США Дональд Трамп заявил, что «разочаровался в России» и пообещал сделать важное заявление 14 июля.

«Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. <...> Думаю, в понедельник (14 июля) сделаю важное заявление по России», — сказал он в интервью NBC News.

Американский лидер не уточнил подробности. При этом Трамп раскрыл детали, по его словам, нового соглашения между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия из США.

«Мы отправляем оружие НАТО, и НАТО платит за это оружие на 100%. <...> Затем НАТО поставляет это оружие [Украине]», — сказал президент США.

Он добавил, что соглашение было достигнуто на саммите НАТО в Гааге в конце июня.

Накануне стало известно, что Трамп впервые за свой новый срок, вероятно, решил дать распоряжение отправить оружие Украине.

По данным нескольких источников Reuters, речь идет о пакете военной помощи на 300 млн долларов. В него могут войти оборонительные ракеты Patriot и наступательные ракеты средней дальности, однако окончательное решение еще не принято.