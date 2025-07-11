Новые потери РФ после удара ВСУ в Коренево: опознаны командир и начштаба 155-й бригады

Появились новые подтверждения последствий удара Сил обороны Украины по штабу 155-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ в посёлке Коренево Курской области.
По данным российских военных блогеров, помимо заместителя главнокомандующего ВМФ России Виктора Гудкова, при ударе были также ликвидированы:
Таким образом, одним ударом Силы обороны уничтожили всё ключевое командование бригады. Ранее Министерство обороны РФ официально признало гибель адмирала Гудкова.
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