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Новые потери РФ после удара ВСУ в Коренево: опознаны командир и начштаба 155-й бригады

11 июля 2025, 11:06

Новые потери РФ после удара ВСУ в Коренево: опознаны командир и начштаба 155-й бригады

Появились новые подтверждения последствий удара Сил обороны Украины по штабу 155-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ в посёлке Коренево Курской области.

По данным российских военных блогеров, помимо заместителя главнокомандующего ВМФ России Виктора Гудкова, при ударе были также ликвидированы:

  • командир 155-й обрмп полковник Сергей Ильин;
  • начальник штаба бригады полковник Леонид Башкардин.

Таким образом, одним ударом Силы обороны уничтожили всё ключевое командование бригады. Ранее Министерство обороны РФ официально признало гибель адмирала Гудкова.

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