Президент Украины подтвердил атаку россиян на Одессу: местные власти сообщают о 8 пострадавших

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаку РФ на Одессу утром 11 июля.

«С утра они [россияне] атаковали Одесскую область. Сейчас они снова запустили новые волны», — написал президент в в своем телеграм--канале.

Также Зеленский сообщил о российских ударах по Харькову, Днепропетровской, Николаевской и Сумской областям Украины.

В администрации Одессы в свою очередь сообщили, что в результате дневной атаки 11 июля в городе повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, конюшня, автомобили. Восемь человек пострадали.

Местные паблики пишут, что погибла как минимум одна лошадь.

Ранее сообщалось, что Одесса сегодня утром, 11 июля, подверглась атаке российских беспилотников. Местные паблики сообщали, что, предварительно, во время атаки «Шахедов» один из дронов попал в здание территориального центра комплектования (ТЦК).