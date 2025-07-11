Армия РФ нанесла удары по Лиману: загорелись более 10 домов, возник масштабный лесной пожар

Утром 10 июля российская армия обстреляла частный сектор города Лиман Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.
Загорелись дома и хозяйственные постройки на территории шести частных домовладений. Спасатели потушили пожары.
После обеда оккупанты обстреляли лесной массив, в результате чего загорелась лесная подстилка на площади 65 гектаров. Пожар локализовали.
Вечером ВС РФ снова обстреляли частный сектор. Загорелись шесть домов, хозяйственная постройка и сухая растительность. Бойцы ГСЧС потушили все пожары.
Напомним, что ночью 11 июля войска России обстреляли поселок Райское на Донетчине, в результате чего есть раненые.