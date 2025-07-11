Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Армия РФ нанесла удары по Лиману: загорелись более 10 домов, возник масштабный лесной пожар

11 июля 2025, 13:53

Армия РФ нанесла удары по Лиману: загорелись более 10 домов, возник масштабный лесной пожар

Масштабный лесной пожар после обстрела Лимана. Фото: ГСЧС Масштабный лесной пожар после обстрела Лимана. Фото: ГСЧС

Утром 10 июля российская армия обстреляла частный сектор города Лиман Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

Загорелись дома и хозяйственные постройки на территории шести частных домовладений. Спасатели потушили пожары.

После обеда оккупанты обстреляли лесной массив, в результате чего загорелась лесная подстилка на площади 65 гектаров. Пожар локализовали.

Вечером ВС РФ снова обстреляли частный сектор. Загорелись шесть домов, хозяйственная постройка и сухая растительность. Бойцы ГСЧС потушили все пожары.

Напомним, что ночью 11 июля войска России обстреляли поселок Райское на Донетчине, в результате чего есть раненые.

ТЕГИ

Места
Лиман
Организации
гсчс ВС РФ
Прочее
Пожары Война обстрелы
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Компенсации за разрушенное жилье в Украине получают не все — почему и как это исправить?
В Украине создан реестр повреждённого и уничтоженного имущества — единый источник для верификации разрушений. Он стал основой и для Международного реестра убытков — в частности по жилой недвижимости.
08 июля 2025, 18:47
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
11:52
Смертельное ДТП в оккупированном Енакиево: внедорожник протаранил маршрутку
09:30
Штрафы и запрет на выезд: что грозит владельцам машин без российских номеров на оккупированной территории
20:41
Губарев о войне: «мясорубка» без смысла и миллион жертв
19:06
ФСБ сообщила о задержании «шпиона» в пользу Украины
16:47
В оккупированной Луганской области закроют сеть колледжей и техникумов – ОВА
13:06
Россия обучает «наставников» для промывки мозгов детям на ВОТ
10:50
Манипуляции на языковой почве: оккупанты запугивают украинцев на захваченных территориях репрессиями против русскоязычных детей
21:08
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
16:00
«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN
12:50
«АТЕШ» передал координаты ПВО РФ под Волновахой — цель уничтожена
11:49
Луганская область: ВСУ нанесли авиаудар по профилакторию с российскими военными в районе Приволья
10:48
ВСУ поразили склад и пункт дислокации оккупантов в Ясиноватой
10:18
Су-27 ВСУ ударил по складу БПЛА и живой силе РФ на ВОТ Луганщины
09:09
РФ превращает оккупированные территории в офшор — Жовта Стрічка
14:17
ФСБ отобрала паспорт у крымского коллаборанта, возглавлявшего штаб оппозиционного кандидата
13:00
Удары по штабу: атакованы позиции 41-й и 20-й армий РФ в Луганской области
12:08
РФ вывезла более 100 подростков из Запорожья на военные сборы
11:37
На оккупированной части Луганщины захватчики хотят отправить медиков в военные госпитали
10:32
На оккупированной Луганщине дроны атаковали центры Старобельска, Беловодска и Сватово: есть пострадавший
22:50
В оккупированной Луганской области более 150 тысяч жителей остались без питьевой воды – ОВА
все новости
14:39
Лубинец признал, что доклад о теракте в Еленовке не связан с ООН
14:34
ГУР и партизаны подорвали российскую базу в оккупированном Мелитополе: ликвидированы росгвардейцы
14:16
Стала известна сумма штрафа за несвоевременное уточнение данных в «Резерв+»
13:53
Армия РФ нанесла удары по Лиману: загорелись более 10 домов, возник масштабный лесной пожар
13:52
Воздушные Силы назвали количество сбитых БПЛА РФ за сутки
12:58
Россия бьет FPV-дронами по ключевым маршрутам снабжения на Донечтине
12:55
Президент Украины подтвердил атаку россиян на Одессу: местные власти сообщают о 8 пострадавших
12:26
На «Геранях» РФ замечены новые детали и циничные надписи
12:25
Войска РФ сегодня утром ударили по Константиновке авиабомбами: разрушена школа
11:56
ВСУ сожгли бронемашину с российским десантом и отбили штурм в Часов Яре
11:52
Смертельное ДТП в оккупированном Енакиево: внедорожник протаранил маршрутку
11:49
Три младенца пострадали при ударе российских дронов по Харькову
11:21
Беспилотники ударили по Одессе: жители сообщают о попадании в ТЦК
11:06
Новые потери РФ после удара ВСУ в Коренево: опознаны командир и начштаба 155-й бригады
10:58
Войска России обстреляли поселок под Дружковкой: есть раненые
10:38
Российская армия оккупировала село вблизи границы Донецкой и Днепропетровской областей – DeepState
10:34
Трамп анонсировал «важное заявление по России» 14 июля и сказал, что разочарован в ней
10:11
Авиазавод в российском Таганроге был атакован БПЛА
09:44
Россияне ночью обстреляли центр Харькова: известно о 9 пострадавших
09:35
Российская авиация сбросила авиабомбу на Покровск: погибли три человека
все новости
ВИДЕО
Президент Украины подтвердил атаку россиян на Одессу: местные власти сообщают о 8 пострадавших Президент Украины подтвердил атаку россиян на Одессу: местные власти сообщают о 8 пострадавших
11 июля, 12:55
Уничтоженная российская БМД в Часов Яре. Фото: кадр из видео ВСУ сожгли бронемашину с российским десантом и отбили штурм в Часов Яре
11 июля, 11:56
Одесса сегодня подверглась атаке российских дронов — местные жители пишут о попадании в здание ТЦК. Фото: Одесса INFO Беспилотники ударили по Одессе: жители сообщают о попадании в ТЦК
11 июля, 11:21
Авиационный завод в Московской области России стал вероятной целью ночной атаки беспилотников Ночью беспилотники атаковали авиазавод в Московской области и нефтебазу — СМИ
11 июля, 09:18
Зеленский: переговоры с РФ возможны только после обмена пленными Зеленский: переговоры с РФ возможны только после обмена пленными
10 июля, 21:39
Губарев о войне: «мясорубка» без смысла и миллион жертв Губарев о войне: «мясорубка» без смысла и миллион жертв
10 июля, 20:41

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор