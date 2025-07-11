Стала известна сумма штрафа за несвоевременное уточнение данных в «Резерв+»

В «Резерв+» запустился новый сервис – уплата штрафов. Теперь военнообязанные могут уплатить штраф за неуточнение данных до 16 июля 2024 года онлайн со скидкой 50%, без очередей и бумаг. Это позволяет оперативно закрыть дело об административном нарушении и убрать красную ленту с документа в приложении.
В первой версии сервиса будет доступна только уплата штрафа за несвоевременное уточнение персональных данных. Заплатить штраф за другие нарушения воинского учета в «Резерв+» можно будет позже.
Как оплатить штраф онлайн?
Штраф нужно оплатить в течение 20 дней с момента получения решения в «Резерв+». Если не сделать этого вовремя, придется оплатить полную сумму — 17 000 грн.
В случае неуплаты в течение 40 дней от получения решения ТЦК штраф удваивается до 34 000 грн, а дело передают в исполнительную службу.
Напомним, в обновлении приложения «Резерв+» добавились две новые отсрочки для людей с временной непригодностью по результатам ВВК, а также для семей, где жена или муж — военные и у них есть ребенок до 18 лет.
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