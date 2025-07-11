Стала известна сумма штрафа за несвоевременное уточнение данных в «Резерв+»

В приложении «Резерв+» теперь можно оплатить штраф за несвоевременное уточнение персональных данных онлайн.

В «Резерв+» запустился новый сервис – уплата штрафов. Теперь военнообязанные могут уплатить штраф за неуточнение данных до 16 июля 2024 года онлайн со скидкой 50%, без очередей и бумаг. Это позволяет оперативно закрыть дело об административном нарушении и убрать красную ленту с документа в приложении.



В первой версии сервиса будет доступна только уплата штрафа за несвоевременное уточнение персональных данных. Заплатить штраф за другие нарушения воинского учета в «Резерв+» можно будет позже.

Как оплатить штраф онлайн?

Обновить «Резерв+» до последней версии и зайти в приложение.

Перейти в раздел «Штрафы онлайн», подать заявление о признании нарушения и в течение трёх дней получить решение ТЦК.

После этого в приложении открывается возможность оплатить штраф в размере 8 500 грн — 50% от полной суммы. Как результат — нарушение и красная лента автоматически снимаются.

Штраф нужно оплатить в течение 20 дней с момента получения решения в «Резерв+». Если не сделать этого вовремя, придется оплатить полную сумму — 17 000 грн.



В случае неуплаты в течение 40 дней от получения решения ТЦК штраф удваивается до 34 000 грн, а дело передают в исполнительную службу.

Напомним, в обновлении приложения «Резерв+» добавились две новые отсрочки для людей с временной непригодностью по результатам ВВК, а также для семей, где жена или муж — военные и у них есть ребенок до 18 лет.