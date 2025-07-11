Укрытия в Славянске могут вместить более 26 тысяч человек

Строительство укрытия в Славянске в 2023 году. Фото: Facebook/ Вадим Лях

Укрытия в Славянске Донецкой области рассчитаны на 26 704 человека. То есть примерно на половину от количества людей, которые сейчас проживают в городе.



Такую информацию изданию «Новости Донбасса» предоставила Славянская городская военная администрация в ответ на запрос.



Так, на территории Славянской громады существует четыре вида укрытий:

Защитные сооружения гражданской защиты.

Количество: 53

Они могут вместить 16 710 человек.

Количество: 53 Они могут вместить 16 710 человек. Протирадиационное укрытие на 50 человек.

Количество: 1

Может вместить 50 человек.

Количество: 1 Может вместить 50 человек. Наиболее простые укрытия.

Количество: 58

Рассчитаны на 9 692 человека.

Количество: 58 Рассчитаны на 9 692 человека. Мобильные укрытия в местах наибольшего скопления людей.

Количество: 14

Они способны вместить 252 человека.

Военная администрация подчеркнула, что все эти укрытия пригодны для защиты и круглосуточно открыты.



Тем временем в конце июня глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщал, что в городе сейчас проживает около 56 тысяч жителей. То есть городские укрытия в настоящее время могут одновременно вместить примерно половину населения.



Однако в администрации заявили, что на территории Славянской громады есть ещё около 15 тысяч частных домов с подвалами, где могут укрыться 45 тысяч человек. Из ответа на запрос неясно, речь только о хозяевах этих домов или нет, ведь если дома частные, вряд ли доступ к ним является свободным и круглосуточным. Поэтому считать их полноценными и надёжными укрытиями исключительно для всех, скорее всего, не стоит.



Напомним, как сообщили в Славянской военной администрации в ответ на запрос «НД», на укрытия в Славянске в этом году потратят более 25 миллионов гривен.

В марте в Донецкой области насчитывался 1591 объект гражданской защиты.