В Доброполье произошел обвал породы на шахте: есть жертва

На шахте Алмазная ГП Добропольеуголь-добыча (находится в городе Доброполье Донецкой области) произошел обвал. В результате инцидента погиб горняк. Об этом сообщил народный депутат Украины, председатель Конфедерации Свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.
«Около 11 диспетчер шахты из-за обрушения в третьей северной лаве на горизонте 550 метров вызвал горноспасателей. На момент обвала в забое находилось 134 горняка, 26 из них были на аварийном участке», — отметил он.
По словам Волынца, от полученных травм погиб горный мастер подземного участка 1978 года рождения.
Как отмечается, российские оккупанты целенаправленно атакуют объекты энергетической инфраструктуры, добывающие предприятия Донетчины.
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