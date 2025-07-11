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В Доброполье произошел обвал породы на шахте: есть жертва

11 июля 2025, 16:54

В Доброполье произошел обвал породы на шахте: есть жертва

На шахте Алмазная ГП Добропольеуголь-добыча (находится в городе Доброполье Донецкой области) произошел обвал. В результате инцидента погиб горняк. Об этом сообщил народный депутат Украины, председатель Конфедерации Свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.

«Около 11 диспетчер шахты из-за обрушения в третьей северной лаве на горизонте 550 метров вызвал горноспасателей. На момент обвала в забое находилось 134 горняка, 26 из них были на аварийном участке», — отметил он.

По словам Волынца, от полученных травм погиб горный мастер подземного участка 1978 года рождения.

Как отмечается, российские оккупанты целенаправленно атакуют объекты энергетической инфраструктуры, добывающие предприятия Донетчины.

Ранее мы писали, что шахтоуправление «Покровское», крупнейшая шахта в Покровске, разрушена в результате российских обстрелов

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