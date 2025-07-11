На укрытия в Славянске в этом году потратят более 25 миллионов гривен

Укрытие в Славянске. Фото: Facebook/Вадим Лях

В городском бюджете Славянска на 2025 год предусмотрено 6 миллионов 700 тысяч гривен на завершение капитального ремонта и обустройство убежища в «Городской клинической больнице» по улице Шевченко, 44.



Такую информацию «Новостям Донбасса» предоставила Славянская городская военная администрация в ответ на запрос.



Отмечается, что в этом году уже приобретены и установлены пять единиц модульных защитных сооружений на сумму 1 млн 983 тысячи гривен. Это убежище в больнице ремонтируют уже третий год. В целом на него потратили более 18 миллионов гривен. Крупнейшую закупку на сумму более 8 млн гривен провели в декабре 2023 года с частным предприятием «Инженерно-производственный центр "Вектор"». Эта компания зарегистрирована 14 лет назад, её основной вид деятельности — неспециализированная оптовая торговля. Юридический адрес в настоящее время — город Ирпень Киевской области. До 2023 года «ИПЦ "Вектор"» почти не участвовал в закупках. Но за 2023–2025 годы получил подрядов на десятки миллионов гривен.



Кроме этого, более 1 миллиона гривен из местного бюджета выделили на ремонт защитных сооружений в четырёх жилых домах. Провели капитальный ремонт подвалов для обустройства простейших укрытий в семи учреждениях образования на сумму 8 млн 349 тысяч гривен. Из них из местного бюджета выделено 4 млн 709 тысяч. Остальное — за счёт субвенций.



Также в Славянске для защиты населения в этом году уже приобретены и установлены 20 мобильных укрытий. Это стоило 9 млн 810 тысяч 848 гривен. Из местного бюджета выделено 5 млн 874 тысячи, ещё 950 тысяч предоставила Благотворительная организация «ВБФ "Помогать просто"», почти 3 млн — это средства, полученные в виде субвенций. Эти укрытия установлены на остановках общественного транспорта и в местах наибольшего скопления людей.



Напомним, в целом укрытия в Славянске Донецкой области рассчитаны на 26 704 человека.