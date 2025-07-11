Спасатели доставили техническую воду жителям прифронтовой Дружковки

В Дружковке Донецкой области в начале июня из-за ремонта магистрального водопровода приостановлена подача воды. Работники ГСЧС смогли доставить в прифронтовой город 5000 литров воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
«Чтобы оказать помощь жителям прифронтовой Дружковки, спасатели Донетчины доставили 5 000 литров технической воды. Из-за повреждения водопроводов в отдельных регионах такая помощь является жизненно необходимой», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что Добропольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства КП «Вода Донбасса» сообщает, что в результате боевых действий повреждена линия электропередач 35 кВ, в связи с чем без электроснабжения осталась водонасосная станция «Золотой колодец».
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