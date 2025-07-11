Политзаключенный Коломиец вернулся в Украину после 10 лет за решеткой в РФ

В Украину вернулся политзаключенный. Фото: Крымская правозащитная группа

Политзаключенный Андрей Коломиец вернулся в Украину после более 10 лет заключения. Его осудили в РФ за участие в Евромайдане. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий, передает Укринформ.



По его словам, 7 июля Россия депортировала в грузинский пункт пропуска гражданина Украины, политзаключенного Андрея Коломийца, который участвовал в акциях Евромайдана и был задержан 15 мая 2015 года Россией в Крыму. По политизированным, ложным обвинениям он был приговорен «Киевским судом города Симферополь» к 10 годам лишения свободы.



После того как дипломаты установили контакт с Коломийцем, ему оформили новые документы. Дальнейшее возвращение организовали совместно с посольствами Украины в Грузии и Молдове. Уже в пятницу, 11 июля, Коломиец пересек украинскую границу.



Как отмечается, россияне задержали мужчину в 2015 году, когда тот поехал на встречу со своей будущей женой. Его приговорили к 10 годам заключения, обвинив в якобы нападении на бойцов спецподразделения «Беркут» в Киеве во время Революции достоинства.



Как сообщалось, 10 июня 2016 года Коломийца приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его обвинили в покушении на убийство двух бывших сотрудников подразделения МВД Украины «Беркут» во время событий на Майдане в Киеве. Обвинение против украинца представляла Наталья Поклонская, тогдашний оккупационный прокурор Крыма.



В Крымской правозащитной группе подтвердили, что мужчина в Украине, однако рассказали, что его доставили в ТЦК.



«Андрей имеет решение Комиссии и документы о том, что был лишен личной свободы в результате агрессии против Украины. Таким образом, Андрей относится к категории лиц, имеющих право на отсрочку в соответствии со ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», — говорится в сообщении.



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