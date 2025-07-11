В Киеве убили полковника СБУ: военный эксперт рассказал детали происшествия

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак уверен, что за убийством полковника Службы безопасности Украины стоит не дилетант, а настоящий профессионал, в частности группа лиц. Об этом он заявил в эфире Эспрессо.
«Хотя качество видео, на котором зафиксировали убийство полковника СБУ, я предполагаю, что работал профессионал. Это сделал точно не какой-то дилетант подобный женщине, которая хотела убить известного волонтера. Здесь было 5 выстрелов из пистолета, к тому же с глушителем. Поэтому, как по мне, работал профессионал. Сейчас следователи СБУ и Национальной полиции выполняют большой объем работы по поиску убийцы», — отметил он.
По словам Ступака, сейчас важно сделать экспертизу тех гильз, которые остались на месте убийства. Кроме того, правоохранительные органы должны выяснить фигурировал ли этот пистолет в Украине ранее, а также провести допросы свидетелей.
Эксперт также предположил, что убийцу после исполнения ждали, точно действовала группа лиц.
Ранее мы писали, что в Голосеевском районе Киева утром, 10 июля, произошла стрельба. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко и ряд украинских СМИ сообщили, что был убит полковник Службы безопасности Украины.
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