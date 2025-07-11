В оккупированной Горловке пострадал мужчина при атаке БПЛА

Захваченная Горловка в пятницу, 11 июля, несколько раз попала под обстрел. Известно, что один мужчина пострадал. Об этом сообщил «глава» группировки «ДНР».
По его словам, в Центрально-Городском районе Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника пострадал 34-летний мужчина.
Ему оказали медицинскую помощь.
Ранее мы писали, что во время ликвидации пожара в Никитовском районе оккупированной Горловки произошла атака дронов, утверждают в группировки «ДНР». В результате удара ранения получили восемь пожарных. Они — в больнице.
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