Подарки, бензин и техника: госзакупки Луганской ОВА в первом полугодии-2025

Глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко. Фото: ЛОВА

В 2025 году Луганская областная военная администрация (Луганская ОВА), которую с апреля возглавляет Алексей Харченко, сосредоточила усилия на реформах, восстановлении инфраструктуры, поддержке внутренне перемещенных лиц и реализации ветеранской политики.

До апреля 2025 года Луганскую ОВА два года возглавлял Артем Лысогор.



Возглавив ЛОВА, Харченко инициировал масштабные изменения в структуре ведомства, сделав акцент на эффективности работы департаментов и персональной ответственности сотрудников.



Сделав акцент на поддержке и сопровождении ветеранов и демобилизованных, создано 13 новых ставок, в том числе в учреждениях здравоохранения и социальных центрах. Управление по вопросам ветеранской политики возглавила Олеся Грановская.



Напомним, департамент ветеранской политики с начала 2025 года активно закупал лавочки, декор и уличную мебель.



Опубликованные на сайте ЛОВА новости по реализации ветеранской политики касаются государственных программ: о запуске цифрового пространства для ветеранов в Дії, о получении новой профессии или повышении квалификации для ветеранов. На недавнем брифинге Харченко заявил о реализации масштабных мероприятий по поддержке украинских военных.

Закупки Луганской ОВА в первом полугодии-2025

Луганская ОВА включает в себя 22 департамента, которые за первое полугодие 2025 года провели ряд закупок.



Департамент экономического развития активно закупал сувенирную продукцию, потратив в общей сложности почти 99 тыс. грн. В июне на подарки и награды — 63,2 тыс. грн и 35,7 тыс. грн в марте.



Также на ремонт и техническое обслуживание служебного автомобиля было освоено в июне около 15 тыс. грн и в марте — 825 грн. При этом в конце прошлого года ремонт автомобиля обошелся в 31,4 тыс. грн. Бензина департамент приобрел на 27 тыс. грн, и на ремонт офисной техники освоено 11,3 тыс. грн бюджета.



Финансовый департамент потратил 83 тыс. грн на компьютерное оборудование и интернет. Департамент строительства приобрел дизельного топлива на 76,5 тыс. грн (54,7 тыс. в марте и 21,8 тыс. в июне).



Некоторые департаменты в 2025 году (а часть — с 2023 года) не проводили закупок вообще, например: департамент социальной защиты населения; департамент агропромышленного развития и отдел цифровой трансформации.



В целом публичные финансы Луганской области с начала 2025 года составили 39,2 млн грн.



Расходы распределены следующим образом:

Субвенции: 42,5% (16,7 млн грн)

Зарплаты и компенсации: 41,4% (16,2 млн грн)

ЕСВ: 8,7%

Оплата услуг (без коммунальных): 4,1%

Оборудование и материалы: 1,7%

Ремонт и обслуживание: 0,4%

Военный сбор, коммунальные услуги, прочее: менее 1% каждая.

Тендеры и поставщики

Общая сумма закупок в 2025 году составила 1,33 млн грн. Самым крупным поставщиком стал Александр Викторович Задирака — предприниматель, связанный с лесным хозяйством. Сумма его контрактов составила более 7 млн грн.



Среди последних закупок — наручные часы в подарочной упаковке за 64,8 тыс. грн, а также топливо (бензин А-95 и дизельное) на 111,6 тыс. грн.

Напомним, ранее «Новости Донбаса» писали, на что идут деньги регионального бюджета Луганской области.