РФ обстреляла Константиновку: есть погибший и разрушения

В результате российского обстрела Константиновки погиб человек и вспыхнул пожар в административном здании. Об этом сообщает ГСЧС Донетчины.
Возгорание охватило около 50 кв. м. Несмотря на повторные обстрелы, спасатели успели локализовать пожар, однако ликвидировать его полностью не удалось — из-за опасности работы под огнём врага.
Также в результате атаки были повреждены два частных дома и административное здание.
Ранее Славянск подвергся очередному обстрелу. Сегодня утром, около 8:00, РФ снова нанесла удар по городу.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях