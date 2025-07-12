РФ обстреляла Константиновку: есть погибший и разрушения

Результат удара РФ по Константиновке. Фото: ГСЧС Донетчины

В результате российского обстрела Константиновки погиб человек и вспыхнул пожар в административном здании. Об этом сообщает ГСЧС Донетчины.



Возгорание охватило около 50 кв. м. Несмотря на повторные обстрелы, спасатели успели локализовать пожар, однако ликвидировать его полностью не удалось — из-за опасности работы под огнём врага.



Также в результате атаки были повреждены два частных дома и административное здание.

Ранее Славянск подвергся очередному обстрелу. Сегодня утром, около 8:00, РФ снова нанесла удар по городу.