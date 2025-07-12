Назначен новый «глава» Новой Каховки — россиянин Оганесов

Новым оккупационным «главой» Новой Каховки стал гражданин России Владимир Оганесов. Об этом сообщают паблики на временно оккупированных территориях.
До этого назначения он был заместителем так называемой администрации оккупированного Каланчацкого района.
По открытым данным, Оганесов причастен к вымогательству денег у местных жителей и предпринимателей, а также к получению взяток в местной больнице.
Он — офицер запаса, участвовал в военных операциях в Сирии, а с 24 февраля 2022 года — в полномасштабной войне против Украины.
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