ВСУ показали, как Skynex сбивает БПЛА РФ

Работа Skynex по БПЛА РФ.

Появилось видео работы зенитного артиллерийского комплекса Skynex компании Rheinmetall по уничтожению российских ударных БпЛА. Его опубликовало Командование Воздушных Сил Украины.







На кадрах — точная и эффективная работа 35-мм автоматической зенитной пушки. Время и место съёмки не раскрываются, однако результативность системы очевидна.



Skynex уже зарекомендовал себя как один из самых эффективных средств противовоздушной обороны ВСУ против вражеских дронов.

Напомним, в ночь на 12 июля Россия атаковала Украину 623 средствами воздушного нападения, в том числе сотнями «Шахедов» и крылатыми ракетами.