Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

ВСУ показали, как Skynex сбивает БПЛА РФ

12 июля 2025, 15:15

ВСУ показали, как Skynex сбивает БПЛА РФ

Работа Skynex по БПЛА РФ. Работа Skynex по БПЛА РФ.

Появилось видео работы зенитного артиллерийского комплекса Skynex компании Rheinmetall по уничтожению российских ударных БпЛА. Его опубликовало Командование Воздушных Сил Украины.



На кадрах — точная и эффективная работа 35-мм автоматической зенитной пушки. Время и место съёмки не раскрываются, однако результативность системы очевидна.

Skynex уже зарекомендовал себя как один из самых эффективных средств противовоздушной обороны ВСУ против вражеских дронов.

Напомним, в ночь на 12 июля Россия атаковала Украину 623 средствами воздушного нападения, в том числе сотнями «Шахедов» и крылатыми ракетами.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина
Прочее
ПВО Украины ЗРК Skynex уничтожает БПЛА
Организации
Воздушные силы ВСУ

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Компенсации за разрушенное жилье в Украине получают не все — почему и как это исправить?
В Украине создан реестр повреждённого и уничтоженного имущества — единый источник для верификации разрушений. Он стал основой и для Международного реестра убытков — в частности по жилой недвижимости.
08 июля 2025, 18:47
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
13:31
Назначен новый «глава» Новой Каховки — россиянин Оганесов
22:45
В оккупированной Горловке пострадал мужчина при атаке БПЛА
11:52
Смертельное ДТП в оккупированном Енакиево: внедорожник протаранил маршрутку
09:30
Штрафы и запрет на выезд: что грозит владельцам машин без российских номеров на оккупированной территории
20:41
Губарев о войне: «мясорубка» без смысла и миллион жертв
19:06
ФСБ сообщила о задержании «шпиона» в пользу Украины
16:47
В оккупированной Луганской области закроют сеть колледжей и техникумов – ОВА
13:06
Россия обучает «наставников» для промывки мозгов детям на ВОТ
10:50
Манипуляции на языковой почве: оккупанты запугивают украинцев на захваченных территориях репрессиями против русскоязычных детей
21:08
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
16:00
«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN
12:50
«АТЕШ» передал координаты ПВО РФ под Волновахой — цель уничтожена
11:49
Луганская область: ВСУ нанесли авиаудар по профилакторию с российскими военными в районе Приволья
10:48
ВСУ поразили склад и пункт дислокации оккупантов в Ясиноватой
10:18
Су-27 ВСУ ударил по складу БПЛА и живой силе РФ на ВОТ Луганщины
09:09
РФ превращает оккупированные территории в офшор — Жовта Стрічка
14:17
ФСБ отобрала паспорт у крымского коллаборанта, возглавлявшего штаб оппозиционного кандидата
13:00
Удары по штабу: атакованы позиции 41-й и 20-й армий РФ в Луганской области
12:08
РФ вывезла более 100 подростков из Запорожья на военные сборы
11:37
На оккупированной части Луганщины захватчики хотят отправить медиков в военные госпитали
все новости
16:36
ГУР перехватило приказ РФ отрезать головы украинским пленным
16:00
Танк и БТР ВСУ уничтожили позиции РФ на Харьковщине
15:15
ВСУ показали, как Skynex сбивает БПЛА РФ
14:48
Россия обстреляла Донетчину: 4 погибших, есть раненые
14:20
ВСУ ударили по ж/д станции и подстанции под Мариуполем
13:31
Назначен новый «глава» Новой Каховки — россиянин Оганесов
13:03
Германия оплатит ракеты большой дальности для Украины
12:35
РФ обстреляла Константиновку: есть погибший и разрушения
11:48
Воздушные силы сообщили, сколько сбили дронов и ракет
11:26
РФ обстреляла центр Славянска: есть погибший и раненые
07:03
Удар по Алешкам: уничтожен пункт управления дронами, но Россия заявляет о «десятках» мирных под завалами
22:45
В оккупированной Горловке пострадал мужчина при атаке БПЛА
21:50
В Киеве убили полковника СБУ: военный эксперт рассказал детали происшествия
21:22
«Увидите, что будет происходить»: Трамп отреагировал на российскому удар по роддому в Харькове
20:43
Америка возобновила поставки военной помощи Украине
20:20
Политзаключенный Коломиец вернулся в Украину после 10 лет за решеткой в РФ: на границе его забрали в ТЦК
19:29
Армия РФ за 11 дней убила 17 гражданских в Покровской громаде: ситуация сложная
18:10
Спасатели доставили техническую воду жителям прифронтовой Дружковки
17:33
На укрытия в Славянске в этом году потратят более 25 миллионов гривен
17:29
ВСУ поразили авиазавод «МиГ» и предприятие по изготовлению ракет для ПВО
все новости
ВИДЕО
Обстрел лесопосадки, где укрылись оккупанты. Танк и БТР ВСУ уничтожили позиции РФ на Харьковщине
12 июля, 16:00
Работа Skynex по БПЛА РФ. ВСУ показали, как Skynex сбивает БПЛА РФ
12 июля, 15:15
Результат удара по Славянску. РФ обстреляла центр Славянска: есть погибший и раненые
12 июля, 11:26
Трамп отреагировал на удар России по роддому в Харькове. Фото: Sarah Meyssonnier/ Pool via AP «Увидите, что будет происходить»: Трамп отреагировал на российскому удар по роддому в Харькове
11 июля, 21:22
Армия РФ за 11 дней убила 17 гражданских в Покровской громаде: ситуация сложная Армия РФ за 11 дней убила 17 гражданских в Покровской громаде: ситуация сложная
11 июля, 19:29
Северокорейская РСЗО Type 75 на Купянском направлении. Фото: кадр из видео Украинские войска уничтожили «экзотическую» северокорейскую РСЗО в Харьковской области
11 июля, 16:42

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор