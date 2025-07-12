ВСУ показали, как Skynex сбивает БПЛА РФ

Появилось видео работы зенитного артиллерийского комплекса Skynex компании Rheinmetall по уничтожению российских ударных БпЛА. Его опубликовало Командование Воздушных Сил Украины.
На кадрах — точная и эффективная работа 35-мм автоматической зенитной пушки. Время и место съёмки не раскрываются, однако результативность системы очевидна.
Skynex уже зарекомендовал себя как один из самых эффективных средств противовоздушной обороны ВСУ против вражеских дронов.
Напомним, в ночь на 12 июля Россия атаковала Украину 623 средствами воздушного нападения, в том числе сотнями «Шахедов» и крылатыми ракетами.
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