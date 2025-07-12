Танк и БТР ВСУ уничтожили позиции РФ на Харьковщине

На Харьковщине экипажи танка и БТР-4Е «Буцефал» 3-й отдельной танковой Железной бригады ВСУ провели слаженную атаку и уничтожили укрепления российских войск в лесопосадке. Видео операции опубликовал СтратКом ВСУ.
Найкращий подарунок до свята — успішна бойова робота.— UA_StratCom (@StratCom_AFU) July 12, 2025
Вчора вранці на Харківщині екіпажі танка спільно з БТР-4Е «Буцефал» 3-ї окремої танкової Залізної бригади провели злагоджену атаку.
Ворожі сили, що укріпилися в лісосмузі, були знищені точним і рішучим вогнем. pic.twitter.com/EHQkrFXLq1
«Вражеские силы, укрепившиеся в лесополосе, были уничтожены точным и решительным огнём», — говорится в описании.
Также на Южно-Слобожанском направлении россияне восемь раз штурмовали позиции украинских сил в районе Зелёного, Глубокого, Волчанска и в направлении Петро-Ивановки.
За сутки подтверждённые потери российских войск составили: 1070 человек, 1 боевая бронированная машина, 31 артсистема и 90 единиц автомобильной техники.
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