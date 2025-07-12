ГУР перехватило приказ РФ отрезать головы украинским пленным

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало аудиозапись, на которой полевой командир 155-й отдельной бригады морской пехоты РФ приказывает обезглавить украинских военнопленных и насадить головы на пики.
«Голову отрезать, на пики посадить, выбросить нах..й», — слышно на записи голос главаря 2-й десантно-штурмовой роты 155-й обрмп Тихоокеанского флота России.
Приказ был перехвачен 10 июля 2025 года. Сейчас это подразделение ведёт боевые действия на Сумщине.
155-я бригада известна многочисленными военными преступлениями — в частности, во время оккупации Киевской области. Из-за постоянных потерь её неоднократно доукомплектовывали мобилизованными.
Ранее Силы безопасности Украины наносили точечные удары по штабу этой части. 2 июля 2025 года на Курщине был ликвидирован командир бригады — полковник Сергей Ильин.
За участие в геноциде украинцев бригада получила статус «любимчиков Кремля»: флаг 155-й показывали на пресс-конференции Путина в декабре 2024 года.
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