Россия начала бить «Шахедами» по блокпостам в Донецкой области

Удар «Шахеда» по блокпосту.

Российские дроны-камикадзе типа «Шахед» (Герань-2) начали бить по блокпостам украинских Сил обороны в Донецкой области. Видео одного из таких ударов обнародовал Telegram-канал Exilenova+.



На кадрах видно, как дрон пролетает на средней высоте и направляется на блокпост в прифронтовой зоне. Вероятно, речь идет о попытке нарушить логистику или деморализовать личный состав.



Согласно официальной сводке Генерального штаба ВСУ, только за 12 июля на Покровском направлении противник совершил 36 штурмовых атак. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 30 атак противника.

Всего в течение суток РФ применяла по позициям ВСУ:

75 авиаударов

135 управляемых авиабомб

3390 дронов-камикадзе

Целенаправленные удары по блокпостам могут свидетельствовать о попытках парализовать оборонительные узлы, усложнить перемещение резервов и создать давление на тыловую координацию.