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Обстрелы Донетчины: трое погибших, семеро раненых — Филашкин

13 июля 2025, 08:41

Обстрелы Донетчины: трое погибших, семеро раненых — Филашкин

Россия продолжает убивать: новые потери среди мирных жителей Донетчины, говорится в сообщении главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

За 12 июля в результате вражеских обстрелов российской армии в Донецкой области погибли трое мирных жителей — в Славянске, Мирнограде и Белозерском. Еще семь человек получили ранения различной степени тяжести.

Эти данные не включают информацию о потерях в Мариуполе и Волновахе, где точную статистику установить невозможно из-за оккупации, говорится в сообщении главы Донецкой ОВА.

Тем временем из Константиновской городской территориальной громады удалось эвакуировать еще двух человек. Они приняли решение покинуть опасную зону и переселиться в более безопасные регионы Украины.

Напомним, по меньшей мере 4 человека погибли и 5 получили ранения в результате вчерашних обстрелов Донецкой области. 

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