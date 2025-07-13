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Трамп впервые может выделить финансовую помощь для Украины

13 июля 2025, 09:28

Трамп впервые может выделить финансовую помощь для Украины

Трамп впервые может выделить новое финансирование для Украины. Фото: АР Трамп впервые может выделить новое финансирование для Украины. Фото: АР

Президент Америки Дональд Трамп может одобрить новое финансирование для Украины. Это происходит впервые с момента его вступления в должность президента США в январе. Об этом сообщили CBS News многочисленные дипломатические источники.

Собеседники издания указали, что новое финансирование может быть направлено на то, чтобы послать сигнал России, которая в последние дни массированно атаковала Украину с помощью ракет и беспилотников.

Ранее американский лидер намекнул, что планирует отправить Украине больше оборонительного оружия. Всего за несколько дней до этого его администрация приостановила некоторые поставки оружия. Один из чиновников Белого дома назвал этот шаг частью более широкого глобального обзора поставок оружия. При этом источник возможного нового финансирования для Украины неясен.

Американские чиновники заявили, что у Трампа в распоряжении имеются 3,85 миллиарда долларов, оставшиеся после президентских полномочий Байдена по сокращению финансирования, которые могут быть использованы для отправки техники в Украину.

Кроме того, у Трампа есть возможность конфисковать около 5 миллиардов долларов из зарубежных российских активов.

Напомним, Великобритания подпишет соглашение о поставках Украине более 5 000 зенитных ракет производства компании Thales.

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