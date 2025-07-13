Двое людей пострадали в результате российских атак за сутки в Покровской громаде

Российские оккупанты дважды обстреляли прифронтовой Покровск Донецкой области за прошедшие сутки, 12 июля. В результате ударов есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.
«Около 00:30 со стороны российских оккупационных войск произошел обстрел (тип вооружения устанавливается) юго-восточной части Покровска, в результате которого ранен мужчина 1968 года рождения», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что у пострадавшего диагностировали открытый перелом правого плеча. Мужчину госпитализировали в Добропольскую больницу.
Кроме того, в 10:40 россияне атаковали (тип вооружения устанавливается) северо-восточную часть Покровска. Пострадал 41-летний мужчина.
Ранее мы писали, что в ночь на 13 июля, воскресенье, Славянск подвергся очередной атаке со стороны российских сил.
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