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В Украине ликвидировали агентов ФСБ РФ, которые убили полковника СБУ в Киеве

13 июля 2025, 11:20

В Украине ликвидировали агентов ФСБ РФ, которые убили полковника СБУ в Киеве

СБУ ликвидировали киллеров СБУ ликвидировали киллеров

Служба безопасности Украины во время проведения спецоперации ликвидировала агентов российских спецслужб, которые совершили убийство полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве. Спецоперацией руководил председатель СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, убийство украинского защитника совершили два человека — мужчина и женщина. Их куратор приказал им следить за сотрудником СБУ, установить его график дня и маршруты передвижения. Впоследствии куратор передал киллерам координаты тайника, где находился пистолет с глушителем.

«Агентурно-боевая группа ФСБ РФ была заблаговременно маршрутизирована в Украину и три дня назад совершила убийство сотрудника СБУ, нашего собрата полковника Ивана Воронича. По результатам проведения негласных розыскных, активно-контрразведывательных мероприятий вражеское логово было обнаружено. Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому они ликвидированы», — отметил глава СБУ Василь Малюк. 

Ранее мы писали, что в Голосеевском районе Киева утром, 10 июля, произошла стрельба. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко и ряд украинских СМИ сообщили, что был убит полковник Службы безопасности Украины.

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