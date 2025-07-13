В Украине ликвидировали агентов ФСБ РФ, которые убили полковника СБУ в Киеве

Служба безопасности Украины во время проведения спецоперации ликвидировала агентов российских спецслужб, которые совершили убийство полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве. Спецоперацией руководил председатель СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным следствия, убийство украинского защитника совершили два человека — мужчина и женщина. Их куратор приказал им следить за сотрудником СБУ, установить его график дня и маршруты передвижения. Впоследствии куратор передал киллерам координаты тайника, где находился пистолет с глушителем.
«Агентурно-боевая группа ФСБ РФ была заблаговременно маршрутизирована в Украину и три дня назад совершила убийство сотрудника СБУ, нашего собрата полковника Ивана Воронича. По результатам проведения негласных розыскных, активно-контрразведывательных мероприятий вражеское логово было обнаружено. Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому они ликвидированы», — отметил глава СБУ Василь Малюк.
Ранее мы писали, что в Голосеевском районе Киева утром, 10 июля, произошла стрельба. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко и ряд украинских СМИ сообщили, что был убит полковник Службы безопасности Украины.
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