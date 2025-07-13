По Славянску нанесен удар КАБом

Утром, 13 июля, по Славянску был нанесен авиаудар с применением корректируемой авиационной бомбы (КАБ).

После ночной атаки это повторный высокоточный удар по городу. Сначала его атаковали «шахеды», а днем — КАБи ударили в район железнодорожного вокзала, пишут местные паблики.

Повреждены также детский садик, больница, жилые дома. Подробности последствий удара уточняются. Информация о пострадавших и разрушениях пока официально не подтверждена.

Напомним, вчера, 12 июля, РФ обстреляла центр Славянска: есть погибший и раненые.