Армия РФ более 20 раз обстреляла Донетчину за сутки: уничтожены дома

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 12 июля, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак уничтожены частные дома, а также повреждены магазины. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Всего за сутки россияне 24 раза обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, под удар попали два районы:





Покровский район. В Доброполье ранен человек. В Мирнограде 1 человек погиб и 1 ранен. В Покровске ранены 2 человека. В Белозерском погиб человек, разрушено авто.





Краматорский район. В Озерном Лиманской громады уничтожено 30 частных домов, еще 5 — в Заречном. В Александровке поврежден магазин и 2 автомобиля. В Славянске 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 7 домов и 4 админздания. В Андреевке повреждена линия электропередач и грузовик. В Константиновке повреждены 6 домов и газопровод.



Ранее мы писали, что в ночь на 13 июля, воскресенье, Славянск подвергся очередной атаке со стороны российских сил.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях