Оккупационная власть Мариуполя отобрала квартиру у 90-летнего жителя

Оккупационные власти Мариуполя изъяли квартиру у 90-летнего местного жителя, который не покидал город ни на день с начала боевых действий.



После разрушения его жилья в результате российского вторжения мужчина был вынужден переехать в общежитие. Об этом пишет ASTRA.



По опубликованной информации, его квартира в одном из восстанавливаемых домов была официально признана «бесхозной». Несмотря на то что пенсионер жив и предпринимает попытки через суд восстановить утраченные документы, власти уже готовятся передать его жилье в муниципальную собственность.

По словам активистов, он жив, и его право подтверждено. Но пока пенсионер завершит процесс восстановления документов, его квартира уже перейдет в собственность города.

Случай не является единичным — все чаще имущество жителей, будучи живыми, признается «бесхозным» и отчуждается в пользу муниципалитета.

Напомним, в апреле 2025 года оккупационная власть Мариуполя опубликовала очередной список адресов, по которым жилье признали «бесхозным». Новый список состоит из 446 адресов.



Смотрите видео, подготовленное журналистами «Новостей Донбасса», как у жителей районов Гавани и Слободки в Мариуполе российские власти отбирают землю, чтобы построить там коммерческие здания и многоэтажные дома.