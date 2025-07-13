Дроны-перехватчики за эту неделю сбили сотни российских «Шахедов» — Зеленский

Россия за неделю запустила по Украине 1800 дронов, более 1200 управляемых авиационных бомб и 83 ракеты разных типов. Как известно, дроны-перехватчики за эту неделю сбили сотни российских ударных беспилотников типа Shahed. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Есть хорошие результаты работы сил ПВО. Особенно хорошо показывают себя дроны-перехватчики — уже сотни сбитий российско-иранских «шахедов» за эту неделю», — отметил он.
Зеленский поблагодарил всех, кто готов инвестировать в защиту жизни и военных.
«Шахеды» — один из российских способов затягивать войну. Должны нейтрализовать эту угрозу, чтобы быстрее заработала дипломатия. Надеемся на выполнение всех договоренностей, которые усилят нашу защиту. Рассчитываем на сильные решения США, Европы, «семерки» и всех партнеров», — подытожил глава государства.
Ранее мы писали, что российская армия в ночь на 13 июля атаковала территорию Украины с помощью 60 ударных БПЛА типа Shahed и дронов различных типов. Противовоздушная оборона сбила 20 БПЛА.
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