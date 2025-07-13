Четверо пострадавших на Харьковщине и одна погибшая на Херсонщине: последствия российских обстрелов

Нацполиция Украины сообщает о последствиях очередных российских атак на Харьковскую и Херсонскую области.



На Харьковщине в результате вражеских ударов пострадали четыре человека. Оккупанты нанесли удары по Харьковскому, Изюмскому и Купянскому районам, применяя авиационные бомбы и беспилотники. Повреждена и разрушена гражданская инфраструктура.

В Купянске в результате обстрелов пострадали жилые дома — как частные, так и многоквартирные. Возникли пожары. Травмы получили двое мужчин и женщина.



В селе Слобожанское осколочные ранения получил еще один мужчина — по предварительным данным, из-за сброса боеприпаса с вражеского FPV-дрона.



На местах атак работали следственно-оперативные группы полиции, спасатели и медики. Они оказывали помощь пострадавшим, ликвидировали последствия ударов и документировали преступления оккупантов.



Эвакуация из опасных районов продолжается. Все желающие покинуть зоны обстрелов могут обратиться в полицию по телефону 102, уточняется в сообщении.

Результаты российских обстрелов по Харьковщине. ФОТО Национальной полиции Украины



На Херсонщине за сутки в результате российских обстрелов погибла одна женщина, еще двое человек получили ранения. Враг обстреливал гражданскую инфраструктуру Херсонского и Бериславского районов, применяя артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня и беспилотники.



В Днепровском районе Херсона 86-летняя женщина погибла у себя в квартире после артиллерийского удара. Кроме того, российские беспилотники сбросили взрывчатку во дворы жилых домов. Пострадали мужчина 43 лет и женщина 49 лет.



В результате атак в Херсоне повреждены автомобили, газопровод низкого давления, многоквартирные дома, инфраструктура маслозавода и административное здание районного совета.

Последствия удара по Херсонщине. ФОТО Национальной полиции Украины



Как и в других регионах, на местах происшествий работали правоохранители, спасатели и медики, фиксируя последствия вражеских атак и оказывая необходимую помощь.

Напомним, утром, 13 июля, по Славянску был нанесен авиаудар с применением корректируемой авиационной бомбы (КАБ). После ночной атаки это повторный высокоточный удар по городу. Сначала его атаковали «шахеды», а днем — КАБи ударили в район железнодорожного вокзала.