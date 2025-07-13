РФ снова атаковала Славянск: есть пострадавшие, среди них — ребенок

Россияне атаковали Славянск. Фото: Вадим Лях

В воскресенье утром, 13 июля, Славянск Донецкой области попал под российский обстрел. В результате удара есть пострадавшие, среди них — ребенок. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



По его словам, пострадал микрорайон Лесной.



«Повреждены многоэтажки и частные дома. На данный момент известно о двух пострадавших. Один из них — мальчик 13 лет», — заявил Лях.





Ранее мы писали, что утром, 13 июля, по Славянску был нанесен авиаудар с применением корректируемой авиационной бомбы (КАБ).

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