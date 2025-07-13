Убийцами полковника СБУ оказались иностранцы

Полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича убили иностранцы. Женщина и мужчина были гражданами другой страны. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
«Фигуранты, выполняя задание вражеской спецслужбы, получили информацию о месте нахождения тайника с оружием, с помощью которого и совершили это дерзкое убийство. После совершенного злоумышленники пытались «залечь на дно», однако благодаря совместной работе полиции и СБУ, было установлено их место нахождения», — говорится в сообщении.
По данному факту следственным управлением полиции Киева осуществлялось досудебное расследование по ст. 348 Уголовного кодекса Украины — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Сейчас продолжаются дальнейшие следственные и процессуальные действия.
Ранее мы писали, что в Голосеевском районе Киева утром, 10 июля, произошла стрельба. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко и ряд украинских СМИ сообщили, что был убит полковник Службы безопасности Украины.
Кроме того, Служба безопасности Украины во время проведения спецоперации ликвидировала агентов российских спецслужб, которые совершили убийство полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве. Спецоперацией руководил председатель СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк.
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