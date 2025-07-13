Руины Бахмута: Россия вывозит остатки разрушенных домов из города

В районе оккупированного Бахмута российские военные массово разбирают разрушенные жилые дома, вывозят кирпич и используют его для «восстановления» инфраструктуры на временно захваченных территориях.



Об этом сообщает движение сопротивления на ТОТ Украины «Желтая лента».



По данным активистов, в самом Бахмуте и близлежащих селах, куда почти не пускают гражданских, зафиксированы случаи, когда кирпич с руин погружают в грузовики и отправляют вглубь оккупированных районов. Одно из направлений — Мариуполь.

Судя по маркировке на транспортных средствах, логистику вывозки осуществляет белгородская компания «Трансюжстрой», которая, по всей видимости, выступает оператором этой схемы.

Напомним, оккупационные власти Мариуполя изъяли квартиру у 90-летнего местного жителя, который не покидал город ни на день с начала боевых действий.