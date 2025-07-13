Город Самар в Днепропетровской области подвергся атаке ударных дронов

Противник атаковал город Самар в Днепропетровской области 13 июля после 11 утра с помощью ударных беспилотников. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.



В результате обстрела пострадала гражданская инфраструктура, в том числе многоквартирные дома и образовательное учреждение.



На месте происшествия возник пожар, который оперативно тушат соответствующие службы. Пострадавшим оказывается помощь — для этого развернут мобильный пункт полиции.



По факту атаки правоохранительные органы внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.438 Уголовного кодекса Украины — «Военные преступления», говорится в сообщении.

Напомним, ранее Нацполиция сообщала о четверых пострадавших на Харьковщине и одной погибшей на Херсонщине в результате российских обстрелов.