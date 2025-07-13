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Дроны ударили по НПЗ в Кстово РФ: город частично обесточен

13 июля 2025, 16:47

Дроны ударили по НПЗ в Кстово РФ: город частично обесточен

В Кстово звучали взрывы. Фото: скриншот В Кстово звучали взрывы. Фото: скриншот

В ночь на 13 июля в городе Кстово Нижегородской области РФ гремели взрывы. Под удар попал местный нефтеперерабатывающий завод. Об этом передает российские телеграм-каналы, а также телеграм-канал «Мариуполь. Сопротивление».

В результате атаки многие районы остались без электроснабжения, а взрывы были слышны даже в городах к западу от областного центра.



Губернатор региона Глеб Никитин подтвердил, что город попал под дроновую атаку, однако без подробностей.

«Сегодня (13 июля) над территорией Нижегородской области успешно отражена атака вражеских БПЛА. По предварительным данным пострадавших нет», — написал он в телеграм.

Ранее мы писали, что в ночь на 11 июля украинские военнослужащие ударили по Луховицкому авиационному заводу им. Воронина и Конструкторскому бюро приборостроения им. академика Шипунова. 

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