Армия РФ вплотную приблизилась к границе Днепропетровской области

Российские войска продолжают попытки проникнуть на территорию Днепропетровской области Украины и уже вплотную приблизились к ее административной границе. Об этом заявил спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов.
К слову, российских войск на территории области нет.
«По состоянию на сейчас враг на территории Днепропетровщины не находится. Речь о том, что они взяли под контроль хотя бы какую-то территорию на самой админгранице или за ней, не идет», — отметил он.
При этом, Трегубов заявил, что украинские военнослужащие пресекают все попытки российских оккупантов зайти на территорию Днепропетровской области.
«Диверсионные группы теоретически могут проникать. Если речь идет о том, что прошло несколько человек и после этого они были уничтожены. Даже фактов, что были в значительном количестве замечены такие мероприятия, у меня нет», — резюмировал спикер.
Ранее мы писали, что российская армия захватила населенные пункты Зеленый Кут и Новоукраинка у административной границы Днепропетровщины и Донетчины. Села находятся возле Дачного Покровского района, которое хотят оккупировать россияне, однако Силы обороны стараются не дать армии РФ закрепиться в населенном пункте.
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