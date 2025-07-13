Пыльная буря и ураган на Донбассе: в Донецке погиб ребенок, в Горловке — пострадал подросток

В воскресенье, 13 июля, оккупированный Донецк накрыла мощная пыльная буря. Порывы ветра валили деревья, некоторые из которых падали прямо на припаркованные автомобили.
Российские силовики возбудили уголовное дело после трагедии, в которой погиб ребенок. Мальчик находился во дворе многоквартирного дома, когда из-за сильного ветра на него рухнуло дерево. 10-летний ребенок скончался на месте. Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности.
В оккупированной Горловке ураган нанес тоже серьезный ущерб: пострадали три человека, в том числе 16-летний подросток. Стихия массово повалила деревья, ветер срывал кровли жилых домов
В оккупированном Зугрэсе из-за сильного ветра загорелась придорожная полоса. Огонь стремительно распространяется, заявили в спасательной службе при группировке «ДНР».