Россия атаковала Херсон: четверо раненых, среди них женщина

Около 11:00 российские войска атаковали Днепровский район Херсона с помощью беспилотника. Под удар попали двое мужчин, находившихся на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает Херсонская городская военная администрация.
Мужчины 75 и 57 лет получили взрывные и осколочные травмы. Сейчас они находятся в больнице. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.
Позже, около полудня, оккупанты нанесли удар по центральной части города. Под обстрел попал 71-летний мужчина, получивший минно-взрывную травму.
Также сообщается о 57-летней женщине, пострадавшей в результате этого же обстрела. Она доставлена в медицинское учреждение, где проходит дополнительное обследование.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях